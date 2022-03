The Best Concerts in Miami This Week: Alt-J, Ross From Friends, Nicky Jam, and More

This week, British indie-rockers Alt-J share top billing with Portugal. The Man at Hard Rock Live, Brainfeeder signee Ross From Friends stops by the Ground, Wilson Phillips kicks off the Miami Beach Live! concert series, and Nicky Jam delivers his signature reggaeton at FTX Arena.

Below, in chronological order, are the concerts in Miami this week. Stay ahead of all upcoming shows with New Times' Miami concert calendar — and wear a facemask indoors!

Monday, February 28

Ben Tiberio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Shirley's Jazz Jam: With Brian Tate Trio., 9 p.m., Free. Gramps, 176 NW 24th St., Miami, 855-732-8992, gramps.com.

Tuesday, March 1

Dark Tranquility: With Kataklysm and Nailed to Obscurity., 7 p.m., $25-$30. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Half Alive: 7 p.m., $23.50. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Keb' Mo': 7:30 p.m., $35.50-$65.50. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Lemon City Trio: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Wednesday, March 2

Aaron Lewis: 8 p.m., $50-$200. Seminole Casino Coconut Creek, 5550 NW 40th St., Coconut Creek, 954-977-6700, seminolecoconutcreekcasino.com.

Christone "Kingfish" Ingram: 7:30 p.m., $27.25-$47.25. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Engelbert Humperdinck: 7:30 p.m., $45-$89. Au-Rene Theater at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Insomnia and Nico Moon: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Philippe Clement: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Thursday, March 3

Baez and Radar: 10 p.m., $25-$30. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

The Beach Boys: 8 p.m., $44.50-$99.50. Au-Rene Theater at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Charly Jordan: 8 p.m., $20-$30. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Feid: 11 p.m., $50. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Gary Allan: 8 p.m., $50-$200. Seminole Casino Coconut Creek, 5550 NW 40th St., Coconut Creek, 954-977-6700, seminolecoconutcreekcasino.com.

Kelly Schenk: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Powder: 11 p.m., $10. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Ross From Friends: 7 p.m., $15-$25. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Friday, March 4

Audien: 11 p.m., $50. Story Nightclub, 136 Collins Ave., Miami Beach, 305-538-2424, storymiami.com.

David Orin: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

DJ Camilo: 10 p.m., $20. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com/daer-south-florida.

Dodie: 7 p.m., $22. Revolution Live, 100 SW Third Ave., Fort Lauderdale, 954-449-1025, jointherevolution.net.

Drama: 7 p.m., $20-$22. The Ground Miami, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, thegroundmiami.com.

Empire Wild: 8:30 p.m., $35-$40. South Miami-Dade Cultural Arts Center, 10950 SW 211th St., Cutler Bay, 786-573-5300, smdcac.org.

Jasper James and Heidi Lawden: 11 p.m., $15-$30. Floyd Miami, 34 NE 11th St., Miami, 786-618-9447, floydmiami.com.

JP Soars: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Lucinda Williams: 8 p.m., $27.50-$72.50. 8 p.m., $27.50-$72.50. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Marisa Monte: 8 p.m., $48-$98. Au-Rene Theater at the Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Master Chorale of South Florida: Best of Broadway: 8 p.m., $45-$65. Amaturo Theater at Broward Center, 201 SW Fifth Ave., Fort Lauderdale, 954-462-0222, browardcenter.org.

Matthias, Sugarfree, and KRN: 11 p.m., $20. ATV Records, 1306 N. Miami Ave., Miami, 305-456-5613, atvrecords.com.

Pink Lemonade Fridays: 9 p.m., Free. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Sega Bodega and Hyd: With Tama Gucci and Bunni., 6 p.m., Free. Institute of Contemporary Art Miami, 61 NE 41st St., Miami, 305-901-5272, icamiami.org.

Sven Väth: With Gerd Janson., 11 p.m., $15-$60. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

The Toasters: 8 p.m., $15-$20. Respectable Street, 518 Clematis St., West Palm Beach, 561-832-9999, respectablestreet.com.

Saturday, March 5

Alt-J and Portugal. The Man: With Sir Chloe, 7 p.m., $51-$121. Hard Rock Live, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-797-5531, hardrocklivehollywoodfl.com.

Bresh: 9 p.m., Free. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Charly Jordan: 10 p.m., $30. Daer South Florida, 1 Seminole Way, Hollywood, 954-779-4750, hardrocknightlife.com/daer-south-florida.

Coi Leray: 8 p.m., $50-$75. E11even Miami, 29 NE 11th St., Miami, 305-829-2911, 11miami.com.

Denéve and Debussy: 8 p.m. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 305-949-6722, arshtcenter.org.

Little River Band: 8 p.m., $50-$85. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Louis Dee: 10 p.m., Free-$25. Le Rouge, 318 NW 23rd St., Miami, 786-872-2774, lerougemiami.com.

Marco Carola and East End Dubs: 11 p.m., $20-$60. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Meme Solis: 8 p.m., $40-$75. Miami-Dade County Auditorium, 2901 W. Flagler St., Miami, 305-547-5414, miamidadecountyauditorium.org.

Miami Beach Live with Wilson Phillips: 6 p.m., $10-$125. Lummus Park, Ocean Dr. between Fifth and 15th streets, Miami Beach, 305-673-7779, miamibeachfl.gov.

Mojo Hands: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Thursday: With the Appleseed Cast, 6:30 p.m., $35. Culture Room, 3045 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, 954-564-1074, cultureroom.net.

Two Friends: 11 p.m., $65. LIV, 4441 Collins Ave., Miami Beach, 305-674-4680, livnightclub.com.

Wild Dark: 10 p.m., $25-$50. Do Not Sit on the Furniture, 423 16th St., Miami Beach, 510-550-5067, donotsitonthefurniture.com.

Sunday, March 6

Carpenters Tribute Concert: 7 p.m., $36.45-$45.79. The Parker, 707 NE Eighth St., Fort Lauderdale, 954-761-5374, parkerplayhouse.com.

Derek Fairholm: 9 p.m., Free. Lagniappe, 3425 NE Second Ave., Miami, 305-576-0108, lagniappehouse.com.

Horse Meat Disco: 2-7 p.m., $69-$129. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.

Kink and Innellea: 10 p.m., $15-$40. Club Space, 34 NE 11th St., Miami, 305-375-0001, clubspace.com.

Nicky Jam: 7 p.m., $61-$181. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, 786-777-1000, ftxarena.com.

The Tea Dance: With Danny Verde, Allison Nunes, Iellamo, and Alexis Tucci., 6 p.m.-3 a.m., $89-$129. Oasis Wynwood, 2335 N. Miami Ave., Miami, oasiswynwood.com.